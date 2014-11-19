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    Главная / Торги / Закупка кирпича периклазохромитового ПХСЭ формата 1 и формата 2

    Закупка кирпича периклазохромитового ПХСЭ формата 1 и формата 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411070Дата и время окончания срока приема заявок Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411070

    Уникальный номер закупки

    3/14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кирпича периклазохромитового ПХСЭ формата 1 и формата 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    исх 3/14

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-96 доб. 79213142982

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Olga.Gavrilova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411070Дата и время окончания срока приема заявок Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411070Дата и время вскрытия заявок Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2014 11:0020.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411070Подведение итогов не позднее Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201420.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411070Подведение итогов не позднее Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 в количестве 30 тонн, формат -2 в количестве 10 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650 Санкт-Петербург г.Колпино Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факут поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.14

    Производство стали

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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