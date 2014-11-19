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Номер извещения
ГП411070
Уникальный номер закупки
3/14
Наименование закупки
Закупка кирпича периклазохромитового ПХСЭ формата 1 и формата 2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96 доб. 79213142982
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411070Дата и время окончания срока приема заявок Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411070Дата и время вскрытия заявок Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.11.2014 11:0020.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411070Подведение итогов не позднее Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 и формат - 2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Кирпич периклазохромитовый ПХСЭ формат-1 в количестве 30 тонн, формат -2 в количестве 10 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650 Санкт-Петербург г.Колпино Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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