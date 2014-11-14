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    Главная / Торги / Запрос на поставку ТМЦ

    Запрос на поставку ТМЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 14:0014.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411067Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку ТМЦКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411067

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос на поставку ТМЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос на поставку ТМЦ

    Запрос на поставку ТМЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-13

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Alla.Dunaeva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дунаева Алла Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос на поставку ТМЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 14:00 GMT +314.11.2014 14:0014.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411067Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку ТМЦКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 14:0014.11.2014 14:0014.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411067Дата и время вскрытия заявок Запрос на поставку ТМЦКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 14:0015.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411067Подведение итогов не позднее Запрос на поставку ТМЦКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос на поставку ТМЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме, согласно лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней после поставки. Доставка: DDP. Наличие сертификата качества.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.90

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Запрос на поставку ТМЦ

    29.09.2016

    Запрос на поставку ТМЦ

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

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    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
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