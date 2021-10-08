№ ЭА-№-13203/21 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ''Капитальный ремонт помещения'' СП КГБУ ''МФЦ'' по адресу: Красноярский край, г. Дудинка, ул. 40 лет Победы, д. 3, пом. 71 (СМП и СОНКО)» 0119200000121012556

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121012556 Уникальный номер закупки 0119200000121012556 Номер закупки Наименование закупки № ЭА-№-13203/21 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ''Капитальный ремонт помещения'' СП КГБУ ''МФЦ'' по адресу: Красноярский край, г. Дудинка, ул. 40 лет Победы, д. 3, пом. 71 (СМП и СОНКО)» 0119200000121012556 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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