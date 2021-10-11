www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0851200000621006067
Уникальный номер закупки
0851200000621006067
Наименование закупки
Оказание услуг по взвешиванию транспортных средств на трех передвижных пунктах весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Новосибирской области. 0851200000621006067
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.09.2021 04:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по взвешиванию транспортных средств на трех передвижных пунктах весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Новосибирской области.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621006067Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взвешиванию транспортных средств на трех передвижных пунктах весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Новосибирской области.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по взвешиванию транспортных средств на трех передвижных пунктах весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Новосибирской области.
Начальная цена
16 169 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов