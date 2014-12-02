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    Главная / Торги / Покупка технологического оборудования для кабельной промышленности

    Покупка технологического оборудования для кабельной промышленности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401674606Дата и время окончания срока приема заявок Покупка технологического оборудования для кабельной промышленностиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401674606

    Уникальный номер закупки

    207/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка технологического оборудования для кабельной промышленности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 10:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 207/47-2014 от 10.11.2014г.

    Документация к Извещению № 207/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-40

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухамедьяров Евгений Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка технологического оборудования для кабельной промышленности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2014 10:00 GMT +302.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401674606Дата и время окончания срока приема заявок Покупка технологического оборудования для кабельной промышленностиЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.12.2014 09:0005.12.2014 09:0005.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401674606Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка технологического оборудования для кабельной промышленностиЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    05.12.2014 09:0005.12.2014 09:0005.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401674606Дата и время проведения Покупка технологического оборудования для кабельной промышленностиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    05.12.2014 12:0005.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401674606Подведение итогов не позднее Покупка технологического оборудования для кабельной промышленностиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401674606Подведение итогов не позднее Покупка технологического оборудования для кабельной промышленностиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка технологического оборудования для кабельной промышленности

    Начальная цена

    90 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Домкрат гидравлический ДК-2ГП или аналог- 2 штуки, устройство для намотки кабеля УНК-4М (с регулировкой внутреннего диаметра бухты) или аналог – 2 штуки, ножницы кабельные НС-32 – 1штука, ножницы кабельные НС-45 – 1штука. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 207/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 207/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза заказчиком со склада поставщика в городе Екатеринбурге.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: предварительная оплата (аванс) путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в размере 100% от цены товара в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня двустороннего подписания договора. Срок поставки (выборки) товара: поставка в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня зачисления авансового платежа на счет поставщика. Допускается досрочная поставка товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65

    Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "домкрат гидравлический ДК-2ГП или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "устройство для намотки кабеля УНК-4М (с регулировкой внутреннего диаметра бухты) или аналог "

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "ножницы кабельные НС-32 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ножницы кабельные НС-45"

    Кол-во: 1

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