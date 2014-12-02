Покупка технологического оборудования для кабельной промышленности

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Домкрат гидравлический ДК-2ГП или аналог- 2 штуки, устройство для намотки кабеля УНК-4М (с регулировкой внутреннего диаметра бухты) или аналог – 2 штуки, ножницы кабельные НС-32 – 1штука, ножницы кабельные НС-45 – 1штука. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 207/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 207/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).