Выполнение работ на благоустройство дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома №6 по ул.Интернациональная в г.Ефремов Тульской области в рамках реализации государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды» 0166300033621000065

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0166300033621000065 Уникальный номер закупки 0166300033621000065 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ на благоустройство дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного жилого дома №6 по ул.Интернациональная в г.Ефремов Тульской области в рамках реализации государственной программы Тульской области «Формирование современной городской среды» 0166300033621000065 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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