Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

ботинки (берцы) «Легион-Омон» или аналог – 35 пар, ботинки утеплённые (берцы) «Вымпел» или аналог – 60 пар, ботинки «Иней» (берцы) или аналог – 30 пар, туфли кожаные женские «ВАЛЯ» или аналог – 40 пар; с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 205/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 205/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).