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    Главная / Торги / Покупка рабочей обуви

    Покупка рабочей обуви

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401674486Дата и время окончания срока приема заявок Покупка рабочей обувиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401674486

    Уникальный номер закупки

    205/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка рабочей обуви

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 09:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 205/47-2014 от 10.11.2014г.

    Документация к Извещению № 205/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-19

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пиманкова Людмила Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка рабочей обуви

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 10:00 GMT +301.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401674486Дата и время окончания срока приема заявок Покупка рабочей обувиЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.12.2014 09:0004.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401674486Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка рабочей обувиЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    04.12.2014 09:0004.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401674486Дата и время проведения Покупка рабочей обувиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2014 10:3310.12.2014 10:3310.12.2014 10:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401674486Подведение итогов не позднее Покупка рабочей обувиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.201410.12.2014 10:3310.12.2014 10:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401674486Подведение итогов не позднее Покупка рабочей обувиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка рабочей обуви

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ботинки (берцы) «Легион-Омон» или аналог – 35 пар, ботинки утеплённые (берцы) «Вымпел» или аналог – 60 пар, ботинки «Иней» (берцы) или аналог – 30 пар, туфли кожаные женские «ВАЛЯ» или аналог – 40 пар; с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 205/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 205/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара: осуществляется путем доставки на склад заказчика по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, силами и за счет продавца.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата каждой поставленной партии товара в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента поставки партии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок поставки (выборки) товара: поставка должна осуществляться партиями или отдельной единицей по заявке Покупателя, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки (берцы) "Легион-Омон" или аналог"

    Кол-во: 35

    "Позиция 2"

    "Ботинки утепленные (берцы) "Вымпел" или аналог"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Ботинки (берцы) "Иней" или аналог"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Туфли кожаные женские "ВАЛЯ" или аналог"

    Кол-во: 40

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