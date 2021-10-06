Определение подрядчика на выполнение ремонтных работ в квартирах, расположенных по адресам: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 82, кв. 97; ул. Петрищева, д. 27, кв. 12, ком. №2; ул. Попова, д. 90, кв. 1, ком. №4 (№737-ЭА-21-АС) 0132300001721000715

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300001721000715 Уникальный номер закупки 0132300001721000715 Номер закупки Наименование закупки Определение подрядчика на выполнение ремонтных работ в квартирах, расположенных по адресам: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 82, кв. 97; ул. Петрищева, д. 27, кв. 12, ком. №2; ул. Попова, д. 90, кв. 1, ком. №4 (№737-ЭА-21-АС) 0132300001721000715 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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