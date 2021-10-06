Выполнение работ по изготовлению технических планов для внесения изменений в сведения ЕГРН, в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Кстовский муниципальный район» (3 объекта водоснабжения) 0332300330621000317

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300330621000317 Уникальный номер закупки 0332300330621000317 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по изготовлению технических планов для внесения изменений в сведения ЕГРН, в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Кстовский муниципальный район» (3 объекта водоснабжения) 0332300330621000317 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры МКУ "АТО КСТОВСКОГО РАЙОНА" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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