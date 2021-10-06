Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию (КТО) и ремонту с заменой запасных частей (вероятностный объем) медицинского рентгенологического оборудования в 2022 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района» 0142200001321021676

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321021676 Уникальный номер закупки 0142200001321021676 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию (КТО) и ремонту с заменой запасных частей (вероятностный объем) медицинского рентгенологического оборудования в 2022 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района» 0142200001321021676 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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