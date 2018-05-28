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    Главная / Торги / Электрощетки.

    Электрощетки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 14:0028.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817112Дата и время окончания срока приема заявок Электрощетки ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817112

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электрощетки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 08:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 148524

    Оферта

    Существенные условия поставки

    Договор поставки+спецификация

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-08

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YuliyaKamalova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Камалова Юлия Рижаповна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Электрощетки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201830.09.2018 10:0030.09.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817112Подведение итогов не позднее Электрощетки Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрощетки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка продукции осуществляется транспортом Поставщика (транспортной компанией) на склад ПАО "ЧМК"! (г.Челябинск ул. 2-я Павелецкая д.14) Транспортные расходы по доставке включены в цену продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата продукции после поставки на склад в течении 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.11.6

    Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ14 20Х32Х64"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ14 12,5Х32Х40"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 3"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ41 20Х32Х40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ14 16Х32Х64"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 5"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ14 12,5Х32Х64"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ14 20Х32Х50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ71 20Х32Х50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ71 20Х32Х40"

    Кол-во: 100

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