Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию помещений, занимаемых ГКУ Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» в здании по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 0806500000221000976

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0806500000221000976 Уникальный номер закупки 0806500000221000976 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию помещений, занимаемых ГКУ Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» в здании по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 0806500000221000976 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ"

Все закупки и тендеры ГКУ РК "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru