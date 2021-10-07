Приобретение (поставка) в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры), расположенной в городе Навашино Нижегородской области, для предоставления ее гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма 0132300034121000125

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300034121000125 Уникальный номер закупки 0132300034121000125 Номер закупки Наименование закупки Приобретение (поставка) в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры), расположенной в городе Навашино Нижегородской области, для предоставления ее гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма 0132300034121000125 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru