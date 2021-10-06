Оказание услуг по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, а также проведение оценки факторов, способных оказать влияние на такие цены, и мониторинг развития передовых производственных технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов за 2021 год» 0851200000621006039

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621006039 Уникальный номер закупки 0851200000621006039 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, а также проведение оценки факторов, способных оказать влияние на такие цены, и мониторинг развития передовых производственных технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов за 2021 год» 0851200000621006039 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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