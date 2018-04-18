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Номер извещения
ГП804302
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.04.2018 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-36-42
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Reanna.Metlitskaya@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Метлицкая Реанна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2018 16:00 GMT +318.04.2018 16:0018.04.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП804302Дата и время окончания срока приема заявок Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2018 16:0018.04.2018 16:0018.04.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП804302Дата и время вскрытия заявок Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.Альметьевск
Подведение итогов не позднее
25.04.2018 16:0025.04.2018 16:0025.04.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП804302Подведение итогов не позднее Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.Альметьевск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
25.04.201825.04.2018 16:0025.04.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП804302Подведение итогов не позднее Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.Альметьевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
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S
Документация лота
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