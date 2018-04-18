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    Главная / Торги / Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.

    Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2018 16:0018.04.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП804302Дата и время окончания срока приема заявок Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.АльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП804302

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.04.2018 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета поставщика (новая)

    Договор

    Извещение

    Прил.1 Программа 2018

    Прил. 2 План-график

    Прил. 3 Калькуляция

    Заявка и техническое задание

    Заявка на аккредитацию

    Заявка на участие в закупке

    Квалификационная анкета поставщика

    Опись документов

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Почтовый адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-36-42

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Reanna.Metlitskaya@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Метлицкая Реанна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.04.2018 16:00 GMT +318.04.2018 16:0018.04.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП804302Дата и время окончания срока приема заявок Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.Альметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.04.2018 16:0018.04.2018 16:0018.04.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП804302Дата и время вскрытия заявок Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.Альметьевск

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2018 16:0025.04.2018 16:0025.04.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП804302Подведение итогов не позднее Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.Альметьевск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.04.201825.04.2018 16:0025.04.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП804302Подведение итогов не позднее Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.Альметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    S

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Использование исполнителем собственного материала, поверенных приборов, аккредитованных методик измерений. Обязательное выполнение необходимых аналитических анализов для обнаружения концентрации вредных веществ."

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