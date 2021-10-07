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Номер извещения
0190300001321001101
Уникальный номер закупки
0190300001321001101
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки объекта: "Средняя общеобразовательная школа № 3 в городе Тарко-Сале" (в рамках реализации мероприятия по благоустройству прилегающих территорий объектов образования, физической культуры и спорта) 0190300001321001101
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
28.09.2021 07:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки объекта: "Средняя общеобразовательная школа № 3 в городе Тарко-Сале" (в рамках реализации мероприятия по благоустройству прилегающих территорий объектов образования, физической культуры и спорта)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0190300001321001101Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки объекта: "Средняя общеобразовательная школа № 3 в городе Тарко-Сале" (в рамках реализации мероприятия по благоустройству прилегающих территорий объектов образования, физической культуры и спорта)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки объекта: "Средняя общеобразовательная школа № 3 в городе Тарко-Сале" (в рамках реализации мероприятия по благоустройству прилегающих территорий объектов образования, физической культуры и спорта)
Начальная цена
4 099 164,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов