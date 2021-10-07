Выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки объекта: "Средняя общеобразовательная школа № 2 в городе Тарко-Сале" (в рамках реализации мероприятия по благоустройству прилегающих территорий объектов образования, физической культуры и спорта) 0190300001321001100

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0190300001321001100 Уникальный номер закупки 0190300001321001100 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки объекта: "Средняя общеобразовательная школа № 2 в городе Тарко-Сале" (в рамках реализации мероприятия по благоустройству прилегающих территорий объектов образования, физической культуры и спорта) 0190300001321001100 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

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