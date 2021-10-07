www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0345200011221000223
Уникальный номер закупки
0345200011221000223
Наименование закупки
Оказание услуг по категорированию объектов критической информационной ин-фраструктуры (КИИ) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохране-ния «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Рома-на» в 2021 году. 0345200011221000223
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.09.2021 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по категорированию объектов критической информационной ин-фраструктуры (КИИ) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохране-ния «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Рома-на» в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0345200011221000223Подведение итогов не позднее Оказание услуг по категорированию объектов критической информационной ин-фраструктуры (КИИ) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохране-ния «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Рома-на» в 2021 году.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по категорированию объектов критической информационной ин-фраструктуры (КИИ) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохране-ния «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Рома-на» в 2021 году.
Начальная цена
490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов