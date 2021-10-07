Оказание услуг по категорированию объектов критической информационной ин-фраструктуры (КИИ) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохране-ния «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Рома-на» в 2021 году. 0345200011221000223

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0345200011221000223 Уникальный номер закупки 0345200011221000223 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по категорированию объектов критической информационной ин-фраструктуры (КИИ) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохране-ния «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Рома-на» в 2021 году. 0345200011221000223 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМ. Л.Д. РОМАНА"

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