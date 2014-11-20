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Номер извещения
31401673213
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Поставка автомобилей ГАЗ 33023 Фермер
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.11.2014 20:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, Красноярский край, , Красноярск, 6-я Полярная, 2
Почтовый адрес
660020, Красноярский край, , Красноярск, 6-я Полярная, 2
Контактный телефон
+7 495 987-13-49
Факс
+7 391 228-04-44
Адрес электронной почты
info@usio.su
Ф.И.О. контактного лица
Зиновейкин Платон Константинович
Место рассмотрения предложений
Россия, 143405 Московская обл. Красногорский р-н, д. Гольево ул. Центральная д.15,17.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей ГАЗ 33023 Фермер
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.11.2014 17:00 GMT +320.11.2014 17:0020.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401673213Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей ГАЗ 33023 ФермерРоссия, 143405 Московская обл. Красногорский р-н, д. Гольево ул. Центральная д.15,17.
Дата и время вскрытия заявок
20.11.2014 17:0020.11.2014 17:0020.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401673213Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей ГАЗ 33023 ФермерРоссия, 143405 Московская обл. Красногорский р-н, д. Гольево ул. Центральная д.15,17.
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401673213Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей ГАЗ 33023 ФермерРоссия, 143405 Московская обл. Красногорский р-н, д. Гольево ул. Центральная д.15,17.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей ГАЗ 33023 Фермер
Начальная цена
1 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
660020, Красноярский край, , Красноярск, 6-я Полярная, 2
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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