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Номер извещения
0190200000321010042
Уникальный номер закупки
0190200000321010042
Наименование закупки
Поставка запасных инструментов и запчастей (ЗИП) к компьютерной оргтехнике 0190200000321010042
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.09.2021 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных инструментов и запчастей (ЗИП) к компьютерной оргтехнике
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных инструментов и запчастей (ЗИП) к компьютерной оргтехнике
Начальная цена
314 483,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов