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Номер извещения
ГП411060
Уникальный номер закупки
Лот 7
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-02-43
Факс
+7 8442 96-02-43
Адрес электронной почты
t.balashova@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балашова Татьяна Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 16:00 GMT +310.12.2014 16:0010.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411060Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 18:0011.12.2014 18:0011.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411060Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград
Дата и время проведения
12.12.2014 11:0012.12.2014 11:0012.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411060Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 18:0015.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411060Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.201415.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411060Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15
Начальная цена
1 583 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
158 300,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
70.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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