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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 16:0010.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411060Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411060

    Уникальный номер закупки

    Лот 7

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская Область

    Закупки и тендеры Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    Ключевые слова:

    рис, стройка

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 16:00 GMT +310.12.2014 16:0010.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411060Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 18:0011.12.2014 18:0011.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411060Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград

    Дата и время проведения

    12.12.2014 11:0012.12.2014 11:0012.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411060Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 18:0015.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411060Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411060Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Здание дома оператора с пристройками, расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, улица Полевая, дом 15

    Начальная цена

    1 583 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    158 300,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    158 300,00

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.12

    Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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