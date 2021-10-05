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Номер извещения
0891200000621009741
Уникальный номер закупки
0891200000621009741
Наименование закупки
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Ингода на участке от с. Домна Читинского района до пгт. Дарасун Карымского района в Забайкальском крае посредством размещения специальных информационных знаков (9985-ЭА) 0891200000621009741
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.09.2021 09:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Ингода на участке от с. Домна Читинского района до пгт. Дарасун Карымского района в Забайкальском крае посредством размещения специальных информационных знаков (9985-ЭА)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621009741Подведение итогов не позднее Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Ингода на участке от с. Домна Читинского района до пгт. Дарасун Карымского района в Забайкальском крае посредством размещения специальных информационных знаков (9985-ЭА)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Ингода на участке от с. Домна Читинского района до пгт. Дарасун Карымского района в Забайкальском крае посредством размещения специальных информационных знаков (9985-ЭА)
Начальная цена
4 427 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов