Открытый конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Коры древесной (Группа Ж - Стройматериалы, подгруппы: ЖГ - Пиломатериалы) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (№ ВК-015-22).