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Номер извещения
0332100002621000041
Уникальный номер закупки
0332100002621000041
Наименование закупки
Оказание комплекса клининговых услуг, услуг по уборке прилегающей территории, услуг по уходу за газонами и вывоз снега для нужд Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (для субъектов малого предпринимательства) 0332100002621000041
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
24.09.2021 18:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса клининговых услуг, услуг по уборке прилегающей территории, услуг по уходу за газонами и вывоз снега для нужд Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (для субъектов малого предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0332100002621000041Подведение итогов не позднее Оказание комплекса клининговых услуг, услуг по уборке прилегающей территории, услуг по уходу за газонами и вывоз снега для нужд Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (для субъектов малого предпринимательства)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса клининговых услуг, услуг по уборке прилегающей территории, услуг по уходу за газонами и вывоз снега для нужд Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (для субъектов малого предпринимательства)
Начальная цена
6 054 495,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов