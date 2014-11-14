Формировании списка потенциальных Участников квалификационного отбора в рамках тендера по выбору пула подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ на объектах Заказчика на территории Российской Федерации.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП411050 Уникальный номер закупки 13-70/11-2014 Номер закупки Наименование закупки Формировании списка потенциальных Участников квалификационного отбора в рамках тендера по выбору пула подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ на объектах Заказчика на территории Российской Федерации. Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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