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Номер извещения
0832200006621001278
Уникальный номер закупки
0832200006621001278
Наименование закупки
Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1886-1940г.г. жил и работал фотограф-публицист Дмитриев Максим Петрович», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.9 (литер А,Б) (Комплексный проект реставрации и приспособления для современного использования) 0832200006621001278
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
24.09.2021 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1886-1940г.г. жил и работал фотограф-публицист Дмитриев Максим Петрович», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.9 (литер А,Б) (Комплексный проект реставрации и приспособления для современного использования)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001278Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1886-1940г.г. жил и работал фотограф-публицист Дмитриев Максим Петрович», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.9 (литер А,Б) (Комплексный проект реставрации и приспособления для современного использования)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1886-1940г.г. жил и работал фотограф-публицист Дмитриев Максим Петрович», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.9 (литер А,Б) (Комплексный проект реставрации и приспособления для современного использования)
Начальная цена
24 382 976,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов