Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1886-1940г.г. жил и работал фотограф-публицист Дмитриев Максим Петрович», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.9 (литер А,Б) (Комплексный проект реставрации и приспособления для современного использования) 0832200006621001278

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0832200006621001278 Уникальный номер закупки 0832200006621001278 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1886-1940г.г. жил и работал фотограф-публицист Дмитриев Максим Петрович», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.9 (литер А,Б) (Комплексный проект реставрации и приспособления для современного использования) 0832200006621001278 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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