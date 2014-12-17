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Номер извещения
ГП411051
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Гараж в ПГК «Рейсер» №6, общая площадь - 19,9 кв.м. (г.Новый Уренгой)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
07.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Москва, поселение Сосенское, Москва, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Москва, поселение Сосенское, Москва, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 631-55-05
Факс
+7 495 631-51-93
Адрес электронной почты
N.Kuznetsova@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи на объект недвижимого имущества: одноэтажное здание Гаража в ПГК «Рейсер» №6, общая площадь - 19,9 кв.м. (г.Новый Уренгой)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 16:00 GMT +317.12.2014 16:0017.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411051Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объект недвижимого имущества: одноэтажное здание Гаража в ПГК «Рейсер» №6, общая площадь - 19,9 кв.м. (г.Новый Уренгой)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.12.2014 18:0018.12.2014 18:0018.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411051Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи на объект недвижимого имущества: одноэтажное здание Гаража в ПГК «Рейсер» №6, общая площадь - 19,9 кв.м. (г.Новый Уренгой)Москва
Дата и время проведения
19.12.2014 11:0019.12.2014 11:0019.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411051Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи на объект недвижимого имущества: одноэтажное здание Гаража в ПГК «Рейсер» №6, общая площадь - 19,9 кв.м. (г.Новый Уренгой)Москва
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 18:0022.12.2014 18:0022.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411051Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объект недвижимого имущества: одноэтажное здание Гаража в ПГК «Рейсер» №6, общая площадь - 19,9 кв.м. (г.Новый Уренгой)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.12.201422.12.2014 18:0022.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411051Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объект недвижимого имущества: одноэтажное здание Гаража в ПГК «Рейсер» №6, общая площадь - 19,9 кв.м. (г.Новый Уренгой)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объект недвижимого имущества: одноэтажное здание Гаража в ПГК «Рейсер» №6, общая площадь - 19,9 кв.м. (г.Новый Уренгой)
Начальная цена
420 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
42 008,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Москва, поселение Сосенское, Москва, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Отсутствуют
70.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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