Оказание услуг по организации 12 (двенадцати) защищенных рабочих мест в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой документации Российской Федерации в области защиты информации для подключения к информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области». 0345300130721000134

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0345300130721000134 Уникальный номер закупки 0345300130721000134 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации 12 (двенадцати) защищенных рабочих мест в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой документации Российской Федерации в области защиты информации для подключения к информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области». 0345300130721000134 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫБОРГСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

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