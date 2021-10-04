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Номер извещения
0332300330621000311
Уникальный номер закупки
0332300330621000311
Наименование закупки
Выполнение работ по подготовке технических планов сооружений в отношении объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «город Кстово», имеющих признаки бесхозяйных недвижимых вещей (3 объекта) 0332300330621000311
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
24.09.2021 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по подготовке технических планов сооружений в отношении объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «город Кстово», имеющих признаки бесхозяйных недвижимых вещей (3 объекта)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0332300330621000311Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке технических планов сооружений в отношении объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «город Кстово», имеющих признаки бесхозяйных недвижимых вещей (3 объекта)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по подготовке технических планов сооружений в отношении объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «город Кстово», имеющих признаки бесхозяйных недвижимых вещей (3 объекта)
Начальная цена
24 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов