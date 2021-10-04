Приобретение жилого помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 0136300005821000046

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0136300005821000046 Уникальный номер закупки 0136300005821000046 Номер закупки Наименование закупки Приобретение жилого помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 0136300005821000046 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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