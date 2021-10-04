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Номер извещения
0832200006621001271
Уникальный номер закупки
0832200006621001271
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции в детской поликлинике №3 ГБУЗ НО "Детская городская больница №25 Автозаводского района город Нижнего Новгорода" по адресу: г. Нижний Новгород ул. 6ой микрорайон д.23а 0832200006621001271
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
24.09.2021 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции в детской поликлинике №3 ГБУЗ НО "Детская городская больница №25 Автозаводского района город Нижнего Новгорода" по адресу: г. Нижний Новгород ул. 6ой микрорайон д.23а
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001271Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции в детской поликлинике №3 ГБУЗ НО "Детская городская больница №25 Автозаводского района город Нижнего Новгорода" по адресу: г. Нижний Новгород ул. 6ой микрорайон д.23а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции в детской поликлинике №3 ГБУЗ НО "Детская городская больница №25 Автозаводского района город Нижнего Новгорода" по адресу: г. Нижний Новгород ул. 6ой микрорайон д.23а
Начальная цена
2 191 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов