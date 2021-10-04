Выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции в детской поликлинике №3 ГБУЗ НО "Детская городская больница №25 Автозаводского района город Нижнего Новгорода" по адресу: г. Нижний Новгород ул. 6ой микрорайон д.23а 0832200006621001271

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0832200006621001271 Уникальный номер закупки 0832200006621001271 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции в детской поликлинике №3 ГБУЗ НО "Детская городская больница №25 Автозаводского района город Нижнего Новгорода" по адресу: г. Нижний Новгород ул. 6ой микрорайон д.23а 0832200006621001271 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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