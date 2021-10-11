Определение подрядчика на выполнение ремонтных работ в квартирах, расположенных по адресам: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 29, кв. 23, ком. №№ 1,2; пр. Циолковского, д. 49Б, кв. 34; ул. Маяковского, д. 13, кв. 74 (№733-ЭА-21-ТН) 0132300001721000710

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300001721000710 Уникальный номер закупки 0132300001721000710 Номер закупки Наименование закупки Определение подрядчика на выполнение ремонтных работ в квартирах, расположенных по адресам: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 29, кв. 23, ком. №№ 1,2; пр. Циолковского, д. 49Б, кв. 34; ул. Маяковского, д. 13, кв. 74 (№733-ЭА-21-ТН) 0132300001721000710 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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