Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в черте города Шахунья Нижегородской области для предоставления гражданам. расселяемым в рамках реализации 3 этапа (2021-2022) региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области 0332300285721000157

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300285721000157 Уникальный номер закупки 0332300285721000157 Номер закупки Наименование закупки Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в черте города Шахунья Нижегородской области для предоставления гражданам. расселяемым в рамках реализации 3 этапа (2021-2022) региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области 0332300285721000157 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г.О.Г. ШАХУНЬЯ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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