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Номер извещения
0319300019321000021
Уникальный номер закупки
0319300019321000021
Наименование закупки
Поставка образовательного набора для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 0319300019321000021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
24.09.2021 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка образовательного набора для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0319300019321000021Подведение итогов не позднее Поставка образовательного набора для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка образовательного набора для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Начальная цена
343 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов