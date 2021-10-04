Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая станция переливания крови» 0142200001321021447

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321021447 Уникальный номер закупки 0142200001321021447 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая станция переливания крови» 0142200001321021447 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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