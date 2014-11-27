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    Главная / Торги / На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работников

    На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401672285Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401672285

    Уникальный номер закупки

    17/1-ОЗ/2014-ОАЭФ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.11.2014 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 10:00 GMT +327.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401672285Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.11.2014 10:0028.11.2014 10:0028.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401672285Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    01.12.2014 10:0001.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401672285Дата и время проведения На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401672285Подведение итогов не позднее На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401672285Подведение итогов не позднее На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работников

    Начальная цена

    14 410 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    91980 час.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Московская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 5 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.50

    Трудоустройство и подбор персонала

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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