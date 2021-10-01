Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Рязанской области (Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом холодного фрезерования и нанесение горизонтальной разметки краской по оси автомобильной дороги в Рязанском, Пронском, Скопинском, Шиловском , Старожиловском и Касимовском районах Рязанской области) 0859200001121010368

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0859200001121010368 Уникальный номер закупки 0859200001121010368 Номер закупки Наименование закупки Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Рязанской области (Устройство шумовых полос на асфальтобетонном покрытии методом холодного фрезерования и нанесение горизонтальной разметки краской по оси автомобильной дороги в Рязанском, Пронском, Скопинском, Шиловском , Старожиловском и Касимовском районах Рязанской области) 0859200001121010368 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры ГКУ РО "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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