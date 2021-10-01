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Номер извещения
0132300008021000138
Уникальный номер закупки
0132300008021000138
Наименование закупки
134-2021-ЭА Приобретение в муниципальную собственность квартир в населенном пункте город Выкса Нижегородской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Выкса 0132300008021000138
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
23.09.2021 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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134-2021-ЭА Приобретение в муниципальную собственность квартир в населенном пункте город Выкса Нижегородской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Выкса
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300008021000138Подведение итогов не позднее 134-2021-ЭА Приобретение в муниципальную собственность квартир в населенном пункте город Выкса Нижегородской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Выкса
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
134-2021-ЭА Приобретение в муниципальную собственность квартир в населенном пункте город Выкса Нижегородской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Выкса
Начальная цена
12 208 960,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов