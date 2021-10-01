Работы по монтажу уличного освещения по адресу: - г.Кстово (внутридворовые территории д.24 ул.Свободы) - пешеходная дорожка по адресу: г.Кстово, от ул.Ступишина до с.В.Враг - г.Кстово, ул.Кстовская (в районе д.15) 0332300330621000309

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300330621000309 Уникальный номер закупки 0332300330621000309 Номер закупки Наименование закупки Работы по монтажу уличного освещения по адресу: - г.Кстово (внутридворовые территории д.24 ул.Свободы) - пешеходная дорожка по адресу: г.Кстово, от ул.Ступишина до с.В.Враг - г.Кстово, ул.Кстовская (в районе д.15) 0332300330621000309 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры МКУ "АТО КСТОВСКОГО РАЙОНА" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru