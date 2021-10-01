Поставка бумаги для аппаратов и приборов для СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №17" в 2021 году. 0372200074221000051

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200074221000051 Уникальный номер закупки 0372200074221000051 Номер закупки Наименование закупки Поставка бумаги для аппаратов и приборов для СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №17" в 2021 году. 0372200074221000051 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №17"

Все закупки и тендеры СПБ ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №17" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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