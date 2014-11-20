Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 09:0020.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401672118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»НовочеркасскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401672118

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.11.2014 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тех. задание

    Проект договора

    Извещение

    Извещение с корректировкой

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 929 821-04-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tokareva.v@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Виктория Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.11.2014 09:00 GMT +320.11.2014 09:0020.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401672118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.11.2014 09:0020.11.2014 09:0020.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401672118Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 14:0021.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401672118Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    2 000,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Смотреть Техническое задание

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    346421, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 115, Ростовская обл.;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Окончательный расчет в размере 100 % за партию Товара по настоящему Договору Покупатель производит в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения товара и подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12), на основании выставленного счета и предоставления необходимой документации, определенной настоящим Договором

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65.2

    Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Документация лота

    Тех. задание

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Извещение с корректировкой

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК НТЦ
    Запрос предложений № ГП237005
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    593082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014178
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам
    593291
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    91 869 317
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013460
    Закупка запасных частей для внутреннего центратора-сварочной станции IWM 40-42, станка подготовки кромок CRC-Evans PFM 40-48 и дизельной гидростанция HPU(«Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская».) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Закупка запасных частей для внутреннего центратора-сварочной станции IWM 40-42, станка...
    590157
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Попозиционная № ГП237085
    Топливо Дизельное, АМУР. 1 половина Марта 2022 г.
    Топливо Дизельное, АМУР. 1 половина Марта 2022 г.
    593269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237084
    Услуги автотранспорта и специальной техники г. Нижнеамск
    Услуги автотранспорта и специальной техники г. Нижнеамск
    593282
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237083
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с микропроцессорным управлением согласно ТЗ № 778-21
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с...
    593275
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013459
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы...
    590156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013761
    Закупка ЗРА
    Закупка ЗРА
    591485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить