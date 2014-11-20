Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Окончательный расчет в размере 100 % за партию Товара по настоящему Договору Покупатель производит в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения товара и подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12), на основании выставленного счета и предоставления необходимой документации, определенной настоящим Договором