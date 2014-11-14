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    Главная / Торги / Поставка труб 12Х18Н10Т для нужд ОАО КБХА.

    Поставка труб 12Х18Н10Т для нужд ОАО КБХА.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 08:0014.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401672155Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб 12Х18Н10Т для нужд ОАО КБХАВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401672155

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-34

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб 12Х18Н10Т для нужд ОАО КБХА.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.11.2014 15:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарёв Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб 12Х18Н10Т для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 08:00 GMT +314.11.2014 08:0014.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401672155Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб 12Х18Н10Т для нужд ОАО КБХАВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 08:0014.11.2014 08:0014.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401672155Дата и время вскрытия заявок Поставка труб 12Х18Н10Т для нужд ОАО КБХАВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 10:3017.11.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401672155Подведение итогов не позднее Поставка труб 12Х18Н10Т для нужд ОАО КБХАВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб 12Х18Н10Т для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    225 001,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество товара указано в Спецификации (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется за счет Поставщика по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская 109.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Порядок оплаты:Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет оплату за поставленный товар в течение 20 банковских дней после получения счета.Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 20 дней после подписания сторонами договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 12Х18Н10Т "

    Кол-во: 623

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