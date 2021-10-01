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Номер извещения
0851200000621005909
Уникальный номер закупки
0851200000621005909
Наименование закупки
Выполнение подготовительных работ в отношении объектов недвижимости и предоставление результатов подготовительных работ в орган регистрации прав для государственного кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав на объекты недвижимости, в отношении автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук» в Чистоозерном районе Новосибирской области 0851200000621005909
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
23.09.2021 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение подготовительных работ в отношении объектов недвижимости и предоставление результатов подготовительных работ в орган регистрации прав для государственного кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав на объекты недвижимости, в отношении автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук» в Чистоозерном районе Новосибирской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621005909Подведение итогов не позднее Выполнение подготовительных работ в отношении объектов недвижимости и предоставление результатов подготовительных работ в орган регистрации прав для государственного кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав на объекты недвижимости, в отношении автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук» в Чистоозерном районе Новосибирской области
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение подготовительных работ в отношении объектов недвижимости и предоставление результатов подготовительных работ в орган регистрации прав для государственного кадастрового учета объектов недвижимости и регистрации прав на объекты недвижимости, в отношении автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук» в Чистоозерном районе Новосибирской области
Начальная цена
70 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов