Поставка и сборка, монтаж, расстановка в соответствии с проектной документацией, подключение и пуско-наладочные работы оборудования для пищеблока для оснащения объекта «Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе» (лот 1) 0342300000121001369

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0342300000121001369 Уникальный номер закупки 0342300000121001369 Номер закупки Наименование закупки Поставка и сборка, монтаж, расстановка в соответствии с проектной документацией, подключение и пуско-наладочные работы оборудования для пищеблока для оснащения объекта «Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе» (лот 1) 0342300000121001369 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Все закупки и тендеры ДФ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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