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Номер извещения
0832200006621001264
Уникальный номер закупки
0832200006621001264
Наименование закупки
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" Здание поликлиники. Общестроительные работы, расположенное по адресу Нижегородская область, г.Семенов, ул.Гагарина, д.16. 0832200006621001264
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
22.09.2021 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" Здание поликлиники. Общестроительные работы, расположенное по адресу Нижегородская область, г.Семенов, ул.Гагарина, д.16.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" Здание поликлиники. Общестроительные работы, расположенное по адресу Нижегородская область, г.Семенов, ул.Гагарина, д.16.
Начальная цена
13 262 118,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов