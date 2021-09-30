Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" Здание детского отделения (электроснабжение),(автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре),расположенное по адресу Нижегородская область, г.Семёнов, ул.Гагарина, д.11 а 0332300013721000016

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300013721000016 Уникальный номер закупки 0332300013721000016 Номер закупки Наименование закупки Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" Здание детского отделения (электроснабжение),(автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре),расположенное по адресу Нижегородская область, г.Семёнов, ул.Гагарина, д.11 а 0332300013721000016 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМЕНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ" Юридический адрес 606650, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г СЕМЕНОВ, УЛ ГАГАРИНА, 11, Почтовый адрес 606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Гагарина, 11 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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