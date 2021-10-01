Ремонт системы вентиляции технологических помещений столовой, с 1 по 2 этаж в МБОУ СОШ № 30 им. Н.А. Примака по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51 0318300028421000322

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0318300028421000322 Уникальный номер закупки 0318300028421000322 Номер закупки Наименование закупки Ремонт системы вентиляции технологических помещений столовой, с 1 по 2 этаж в МБОУ СОШ № 30 им. Н.А. Примака по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51 0318300028421000322 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

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