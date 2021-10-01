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Номер извещения
0318300028421000322
Уникальный номер закупки
0318300028421000322
Наименование закупки
Ремонт системы вентиляции технологических помещений столовой, с 1 по 2 этаж в МБОУ СОШ № 30 им. Н.А. Примака по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51 0318300028421000322
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
22.09.2021 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Ремонт системы вентиляции технологических помещений столовой, с 1 по 2 этаж в МБОУ СОШ № 30 им. Н.А. Примака по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0318300028421000322Подведение итогов не позднее Ремонт системы вентиляции технологических помещений столовой, с 1 по 2 этаж в МБОУ СОШ № 30 им. Н.А. Примака по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт системы вентиляции технологических помещений столовой, с 1 по 2 этаж в МБОУ СОШ № 30 им. Н.А. Примака по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51
Начальная цена
1 427 378,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов