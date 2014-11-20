Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (1014-354)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Осуществляется 50-процентная предоплата поставляемого Товара. Окончательная оплата Товара производится в течение 20 рабочих дней после получения Покупателем Товара и оригинала счета на оплату. Поставка Товара: не более 10 недель с даты оплаты счета на аванс.