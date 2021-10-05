№ ЭА 12857/2021 Устройство крытого бокса со скамейками для запасных игроков на плоскостном спортивном сооружении (хоккейная площадка) по адресу: Россия, Красноярский край, Партизанский район, с. Стойба, ул. Школьная, д. 5А 0119200000121012205

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121012205 Уникальный номер закупки 0119200000121012205 Номер закупки Наименование закупки № ЭА 12857/2021 Устройство крытого бокса со скамейками для запасных игроков на плоскостном спортивном сооружении (хоккейная площадка) по адресу: Россия, Красноярский край, Партизанский район, с. Стойба, ул. Школьная, д. 5А 0119200000121012205 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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