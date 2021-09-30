Выполнение работ по устройству пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на 4 км автомобильной дороги Н-2145 – "от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска" в Новосибирском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта 0851200000621005884

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621005884 Уникальный номер закупки 0851200000621005884 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по устройству пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на 4 км автомобильной дороги Н-2145 – "от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска" в Новосибирском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта 0851200000621005884 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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